Песков: Россия будет участвовать в саммите БРИКС в ЮАР, независимо от решения по МУС

13:47 2023-04-26

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия примет участие в саммите БРИКС в ЮАР, вне зависимости от решения страны по МУС.

Ранее СМИ со ссылкой на президента ЮАР Сирила Рамафосу сообщили, что страна приняла решение выйти из Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Владимира Путина.

Позднее в его администрации опровергли это заявление и сообщили, что вопрос выхода из МУС не рассматривается.

Дмитрий Песков сказал, что Россия в любом случае примет участие в саммите БРИК, который пройдет 15 августа нынешнего года в ЮАР.

Он подчеркнул, что российская сторона всегда активно участвовала в работе блока и будет делать это в дальнейшем.