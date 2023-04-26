Белорусы проходят обучение обращению с тактическим ядерным оружием

В Минобороны заявили, что белорусы показали хорошие результаты.

На размещенном видео показаны тренировки на российском военном полигоне на юге страны.

Учеба проводится на ракетном комплексе «Искандер-М», который может оснащаться как обычными, так и ядерными боеголовками.

Президент России Владимир Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси на фоне напряженности в отношениях со странами НАТО.

Белорусские военные уже 3 апреля приступили к учебе, где подробно изучили хранение и применение тактических взрывных устройств для ракет. Также был проведен испытательный пуск ракеты.