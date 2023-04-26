МИД Украины обвинил НАТО в нежелании принимать Украину

«Все возможно, если есть политическая воля», — заяви он в интервью американскому телеканалу CNN.
Дипломат сослался на недавнее присоединение Финляндии, что еще недавно было невообразимо.
«Пока Украина находится вне НАТО, будет риск повторной российской агрессии против Украины», - подчеркнул Кулеба.
Он напомнил о саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, на котором Украине уже были предоставлены перспективы вступления.
На предстоящем саммите НАТО в столице Литвы Вильнюсе в июле Киев ожидает от военного альянса конкретных обязательств.