Навальному грозит очередной срок в 30 лет лишения свободы

Известно, что оппозиционный политик принимал участие в заседании по видео из колонии, где он отбывает наказание за мошенничество.
Алексею Навальному предъявлено обвинения в экстремизме.
По новым обвинениям ему грозит до 30 лет лишения свободы.
Известно, что оппозиционный политик принимал участие в заседании по видео из колонии, где он отбывает наказание за мошенничество.
Алексею Навальному предъявлено обвинения в экстремизме.
По новым обвинениям ему грозит до 30 лет лишения свободы.
Диана Мудреченко
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков во время брифинга сообщил, что штурмовики ЧВК «Вагнер» продолжают уничтожать наёмников и бойцов ВСУ на западе Артёмовска в ДНР.