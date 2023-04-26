Навальному грозит очередной срок в 30 лет лишения свободы

14:32 2023-04-26

Первое заседание по новому уголовному процессу в отношении Навального прошло в среду, 26 апреля, в Москве и прошло в закрытом режиме.

Известно, что оппозиционный политик принимал участие в заседании по видео из колонии, где он отбывает наказание за мошенничество.

Алексею Навальному предъявлено обвинения в экстремизме.

По новым обвинениям ему грозит до 30 лет лишения свободы.