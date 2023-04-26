Си сказал Зеленскому, что переговоры — единственный выход из конфликта

Си Цзиньпин разговаривал по телефону с президентом Украины Зеленским и сказал ему, что «диалог и переговоры — это единственный выход из конфликта с Россией», сообщает телеканал.

«В вопросе украинского кризиса Китай всегда был на стороне мира, и его фундаментальная позиция заключается в содействии мирному диалогу», — отметил Си.

Со своей стороны, Владимир Зеленский заявил, что у него была «долгая и содержательная» беседа с китайским коллегой.

«У меня состоялся долгий и содержательный телефонный разговор с президентом Китая», — написал Владимир Зеленский в Twitter.

Он надеется на «мощный всплеск в развитии двусторонних отношений» между Киевом и Пекином.