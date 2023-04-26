Mirror: двойник Ким Кардашьян умерла после пластической операции

Через несколько часов после оперативного вмешательства у 34-летней женщины произошел сердечный приступ.

Члены семьи сообщили о гибели Эштен на ее странице в соцсетях. Они считают, что причиной смерти могла быть врачебная ошибка.

В заявлении родственников сказано, что трагическая смерть женщины расследуется как убийство. Об особенностях самой операции не сообщается.

Родственники также просят поклонник Эштен помочь собрать деньги на похороны. Для этого необходимо 40 тыс. долларов, уже собрано 3,5 тыс. долларов.