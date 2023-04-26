Юань обогнал доллар и стал самой используемой валютой в трансграничных транзакциях Китая

Платежи и поступления средств в юанях в международных расчетах выросли до 549,9 млрд долларов в марте с 434,5 млрд долларов в феврале, что стало своеобразным рекордом.

По оценке Reuters, доля юаня приблизилась к 50 процентам (48,4%) во всех трансграничных транзакциях, в то время, как доля доллара снизилась до 46,7% с 48,6% месяцем ранее.

Международная платежная система SWIFT также отметила, что доля юаня в мировых валютных операциях по торговому финансированию выросла в прошлом месяце до 4,5%, когда на доллар приходится 83,71%.

Китай занимается продвижением своей национальной валюты, как, к примеру, в случае с взаиморасчетами с Россией после введения санкций.