«Я не думаю, что другие страны могут уничтожить доллар, но мы можем сделать это сами. Мы сами себе злейшие враги», — заявил экс-советник ЦРУ.

Рикардс объяснил свою позицию тем, что финансовые санкции США не окажут существенного влияния на Россию, что Вашингтон больше пострадает от собственных санкций, чем Москва, потому что противники Белого дома и нейтральные страны создадут альтернативные платёжные платформы, не использующие доллары.

Эксперт подчеркнул, что Соединённые Штаты, превратившие свою национальную валюту в оружие, самостоятельно уничтожают доллар санкциями, делая для краха американского доллара больше, чем противники.