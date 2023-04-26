Москва обвинила Лондон в поставке боеприпасов с обедненным ураном Украине

«Британцы должны знать, что им придется взять на себя ответственность за это», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Министр обороны Британии Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания поставила тысячи снарядов для британских основных боевых танков Challenger 2, которые уже находятся на вооружении Украины.

Сюда входят бронебойные боеприпасы с обедненным ураном.

«Из соображений безопасности мы не будем комментировать, сколько выстрелов Украина уже применила», — сказал Хиппи, отвечая на письменный вопрос в парламенте.

Песков в свою очередь напомнил, что после использования таких боеприпасов увеличивается количество раковых и других заболеваний. Это показали, например, данные после бомбардировок Югославии.