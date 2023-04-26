Дачник раскрыл секрет выращивания крупного лука с кулак

Такая подкормка даст не только быстрый рост зелени, но еще и защитит лук от болезней и вредителей.

Нашатырь дает лучший эффект в сочетании с лимонной кислотой. В 10-литровом ведре воды нужно растворить 3 ст.л. нашатыря и 1 сл.л. лимонки.

Раствор перемешивают и сразу же используют, поливая лук ранним утром или поздним вечером из лейки.

Следующий этап – внесение древесной золы для получения хорошего урожая и профилактики гнили.

Стакан золы нужно растворить в 10 л кипятка, настоять пару дней, пролить луковую грядку водой, а затем получившимся настоем.