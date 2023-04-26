В России допустили вторую волну мобилизации из-за вмешательства НАТО

Как объяснил эксперт, первая волна частичной мобилизации была необходима из-за численного превосходства сил противника в зоне проведения СВО.

После чего командование смогло практически уровнять численность личного состава.

Но, в настоящее время НАТО все более активно вмешивается в ход кампании, поставляя танки и боеприпасы с обедненным ураном ВСУ.

Прямое вмешательство НАТО требует более жесткого реагирования, считает эксперт, а для этого понадобятся новые силы, для достижения полного превосходства на фронте.