Опытный садовод рассказал о своем опыте выращивания озимого чеснока весной

В чем отличие озимого чеснока от ярового? Главная разница в том, что яровой чеснок плохо хранится, его нужно съедать свежим и быстро.

Для заготовок на долгое хранение выращивают именно озимый чеснок. Вот ему и отдают предпочтение многие дачники, заинтересованные в заготовлении запасов впрок.

А что будет, если высадить озимый чеснок не осенью, как обычно, а весной? Этим вопросом задаются многие садоводы. Эксперт попытался все разъяснить.

В случае весеннего высаживания вы получите зубки-одногодки, то же самое получается при посадке бульбочек под зиму. Вырастить крупные головки на 5-6 зубчиков не удастся.

Правда, есть и другой вариант. Вы можете вырастить полноценный озимый чеснок за сезон, но нужно соблюдать ряд требований. А именно - попытаться "обмануть" чеснок.

Первым делом организуем чесноку "зимние" условия. Для этого положим на несколько недель в холодильник.

Создадим высокую влажность - можно положить зубки в мокрую салфетку или во влажные опилки.

Тогда "обманутый" чеснок будет "думать", что наступила зима и запустит естественные биологические процессы, ведущие к росту и активному развитию.

Высаживаем чеснок как можно раньше. Можно с середины апреля.