Daily Mail: Риши Сунак прибыл в центр Лондона в сопровождении бегущих телохранителей

Кортеж состоял из пяти автомобилей представительского класса, десяти полицейских на велосипедах и 20 правоохранителей, которые бежали пешком.

Замыкали кортеж пешие офицеры полиции Лондона вместе с полицейским автомобилем. Вся эта процессия двигалась по британской столице в направлении Даунинг-стрит.

После этой публикации многие предположили, что у Сунака просто не было возможности воспользоваться вертолетом, ведь он известен своей любовью к перелетам на небольшие расстояния.

По словам официальных источников в британском правительстве, такая ситуация была связана с уникальными обстоятельствами в Лондоне. Но они не объяснили, в чем заключалась эта уникальность.