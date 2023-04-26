Старейший нацистский преступник умер в возрасте 102 лет

Он был признан виновным в июне прошлого года в пособничестве при убийстве тысяч заключенных в лагере Заксенхаузен под Берлином в период с 1942 по 1945 год.

Шютца приговорили к пяти годам тюремного заключения, но оставили на свободе, пока тот ждал результатов апелляции в Федеральный суд.

Шютц всегда отрицал, что был охранником СС в нацистском концентрационном лагере.

При его участии были замучены 3518 человек. Здесь расстреливали советских военнопленных и умерщвляли людей с помощью газа Циклон Б.

Десятки тысяч людей погибли в Заксенхаузене во время Второй мировой войны от голода, принудительного труда, медицинских экспериментов и убийств, совершенных СС.