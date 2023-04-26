Маслов: России хватит нефти на ближайшие 36 лет

По его словам, такой показатель рассчитан с учетом нынешних темпов добычи и потребления энергоносителя.

Аналитик отметил, что рентабельных запасов достаточно на 30 лет. Рентабельными называются запасы, которые можно извлечь при помощи имеющихся технологий.

Но всех тех запасов, которые известны на данный момент, России должно хватить на ближайшие 36 лет.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия перенаправила в азиатские страны около 20% объемов нефти, которые ранее поставлялись в Европу.