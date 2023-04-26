Не допустить ошибок: какие промахи с пересадкой томатов в теплицу могут лишить урожая

Пересадка томатов в теплицу - один из важных этапов огородных работ. И, даже если сеянцы выросли крепкими, здоровыми, красивыми, ошибки при этой операции могут лишить помидоры силы и сократить урожай.

Каких ошибок нужно избежать? Самая распространённая из них - высадка томатов в еще непрогретую почву. Температура грунта должна быть не меньше, чем плюс 15 градусов, иначе саженцы впадут "в спячку".

Чтобы быстрее прогреть грядку, за 3-4 дня до высадки ее нужно разрыхлить вилами, пролить горячей водой и укрыть плотной плёнкой. Для посадки нужно выкопать траншею, добавить туда перегной, сухую фацелию, сухую крапиву. Все это залить горячей водой.

Дать немного остыть и потом уложить томаты, корнями друг к другу (лишние листья убрать, оставить только макушки) и присыпать землёй. Уложенным горизонтально растениям не будет холодно, как при вертикальной посадке. Перегной и трава тоже дадут дополнительное тепло.

Вторая ошибка, которая способна погубить молодые растения - пренебрежение закаливанием рассады накануне высадки. В таком случае томаты сразу получат нешуточный стресс и их погубит первое же похолодание.

Третья ошибка - высадка рассады раньше срока. Сажать нужно, когда у сеянца будет 7-8 настоящих листьев, стебель и корневая система станут крепкими.

Ещё одна ошибка - пересадка рассады в солнечную погоду. Лучше выбрать пасмурную погоду - в прохладе рассада к новым условиям адаптируется намного легче.

Также нельзя мульчировать растение сразу после посадки. Открытая почва отлично прогревается за день и накапливает тепло, а ночью его отдаёт. Мульча же будет этому препятствовать. Лучше сделать это через пару недель после посадки - после того, как растение будет хорошо полито, а грунт - подрыхлен.