Банду якудза задержали в Японии за кражу 600 кг морских огурцов

Морские огурцы являются представителями класса беспозвоночных животных, тип иглокожие и носят общее название трепанг.

Они являются излюбленным деликатесом почитателей морской кухни и предметом преступного бизнеса, из-за высокого спроса и стоимости в ресторанах Китая и Гонконга.

Пять лет назад японские власти ужесточили наказание за браконьерство и незаконную торговлю морскими огурцами до трех лет тюремного заключения и штрафа в размере 30 млн иен ($ 220,5 тыс.).

Однако преступников это не пугает, и они продолжают охоту за трепангами или, как их еще называют «черными алмазами».