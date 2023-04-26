В Бразилии заблокировали Telegram за сокрытие данных о беспорядках

Сообщается, что Telegram не передавал в Федеральную полицию сведения о неонацистских группировках по запросу.

В связи с этим местные власти обязали операторов и магазины приложений удалить данный сервис прямо сейчас.

21 апреля Telegram предоставил полиции Бразилии часть запрошенных данных по решению суда. Но руководство платформы отказалось передавать номера телефонов администраторов групп, подозреваемых в организации беспорядков.

Ранее сервису был назначен штраф по 20 тыс. долларов в день за непредоставление данных. Впоследствии было принято решение увеличить его до 200 тыс. долларов в день.