Си Цзиньпин около часа обсуждал по телефону с Зеленским конфликт на Украине

«У меня был долгий и содержательный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Считаю, что с назначением посла Украины в Китае это станет мощным импульсом для развития наших двусторонних отношений», — написал Зеленский в Twitter.

Как отметила пресс-служба украинского лидера разговор между президентами длился около часа.

ГосСМИ КНР в свою очередь уточнили, что речь в разговоре зашла о мирном урегулировании конфликта на Украине.

Напомнним, что Китай предожил в марте свій план разрешения ситуации, который целиком касается мирного урегулирования.

Однако, украинские и еропейские политики раскритиковали этот план, вновь заняв позицию непримирения и продолжения боевых действий.