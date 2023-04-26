Опытный огородник назвал простую подкормку для выращивания крупного чеснока без гнили

Первая подкормка нужна сразу после схода снега. Для хорошего роста зелени, которая повлияет на качество будущего урожая, требуется азот.

Отличный вариант – аммиачная селитра, которая усваивается даже в холодной почве. Ее можно использовать в сухом виде или как раствор.

Через две недели наступает время для второй подкормки, на этот раз – сульфатом магния. Он нужен, чтобы фосфор и азот лучше усваивались. Заменить его можно настоем птичьего помета.

Месяц спустя чеснок следует подкормить монофосфатом калия. Без него не получится мощных корней и крупных луковиц.

Любители натуральных удобрений могут использовать раствор древесной золы и столового уксуса с водой.