Садоводы назвали ТОП-7 правил ухода за малиной весной

Отплодоносившие ветку нужно убрать сразу и не оставлять на зиму. Обрезка производится осенью или весной.

Весенние месяцы подходят для внесения азотных удобрений, которые малина очень любит. Для этой цели прекрасно подходит навоз.

Поливать кусты нужно так, чтобы грунт под ними не пересыхал. Если почва кислая, нужно раз в год поливать ее раствором доломитовой муки с водой.

Для защиты корней от перегрева и сохранения влаги в грунте проводят мульчирование. А для профилактики болезней и вредителей кусты нужно обрабатывать специальными составами.