Огородники рассказали, как избежать вытягивания рассады

Чтобы этого не происходило, растения нужно закаливать: после появления первых петелек выносить в прохладное место. Через 5-7 дней ее возвращают обратно в теплое помещение.

Сажать семена нужно не слишком густо, а после прорастания необходимо обеспечить им равномерное освещение.

Источник света всегда должен располагаться сверху, чтобы всходы не наклонялись вправо или влево.

Для поддержания нормальной жизнедеятельности рассаду нужно подкармливать, но не форсировать ее рост.