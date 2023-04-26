Меладзе заподозрили в выступлении в Израиле в пьяном виде

Сейчас артист дает концерты в израильских городах, и зрители в одном из них были неприятно удивлены поведением певца.
Они утверждают, что певец вел себя во время выступления неадекватно и списывают это на алкогольное опьянение.
По словам зрителей, исполнитель не попадал в ноты, выглядел далеко не лучшим образом, поэтому и казался пьяным.
Некоторые особо внимательные зрители заметили у артиста отеки. Они говорят, что Меладзе постоянно дергался и хватался за микрофон.
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