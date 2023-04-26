Меладзе заподозрили в выступлении в Израиле в пьяном виде

Сейчас артист дает концерты в израильских городах, и зрители в одном из них были неприятно удивлены поведением певца.

Они утверждают, что певец вел себя во время выступления неадекватно и списывают это на алкогольное опьянение.

По словам зрителей, исполнитель не попадал в ноты, выглядел далеко не лучшим образом, поэтому и казался пьяным.

Некоторые особо внимательные зрители заметили у артиста отеки. Они говорят, что Меладзе постоянно дергался и хватался за микрофон.