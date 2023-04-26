Чеснок с кулак: чем его подкормить весной, чтобы получить такой результат

Многие выращивают озимый чеснок, и хотят, чтобы он был как можно крупнее. Но для этого надо знать некоторые секреты. Какие именно?

Ранней весной, как только у чеснока проклюнутся зеленые перья, его надо подкормить азотом. Они будут активно расти и не будут желтеть. А самое главное - корни также будут укрепляться.

Идеальная в этом отношении подкормка - навозная жижа. Чтобы приготовить быстродействующий раствор, нужно 1 л такой жижи растворить в ведре воды.

Правда, на практие найти навозную жижу сложно: ее в достатке только у сельчан, которые держат скот. Потому можно заменить такую подкормку минеральными удобрениями. Но нужно помнить, что весной они не все эффективны.

Дело в том, что многие азотистые удобрения требуют довольно теплой погоды - например, мочевина дает эффект при использовании ее при температуре плюс 15 градусов.

Если температура ниже, лучше применять аммиачную селитру. Для приготовления раствора нужно 20 г селитры на 10 л воды. Перед использованием пролить гряду водой, а уже потом - разведенным удобрением.

Когда у чеснока будет около десяти перьев, можно провести вторую подкормку. На этом этапе культуре нужны фосфор и калий.