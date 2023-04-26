Только четыре человека в мире полностью излечились от ВИЧ

Он попал в клинику с острым миелоидным лейкозом, трансплантация костного мозга была единственным выходом.

Врачи подобрали донора с такими мутациями в гене, чтобы попытаться вылечить пациента еще и от ВИЧ. С 2018 года у мужчины нет никаких признаков болезни.

Похожий подход помог вылечить ВИЧ и у первых двух пациентов. Оба они получили иммунитет после пересадки костного мозга.

Четвертой пациенткой, излечившейся от ВИЧ, стала женщина из Нью-Йорка с той же формой лейкоза. Ей помогло переливание пуповинной крови.