Оперная дива Анна Бондаревская умерла в день своего 35-летия

35-летняя оперная певица Анна Бондаревская скончалась 22 апреля - в свой день рождения. Что стало причиной ухода знаменитости, много лет блиставшей на сцене главного театра России, неизвестно, сообщает СтарХит.

Руководство и коллектив Большого театра с огромным прискорбием сообщают, что 22-го апреля 2023 года ушла из жизни солистка оперной труппы (2016-2021) Анна Сергеевна Бондаревская, - говорится в софициальном сообщении.

Артистка родилась в Москве. Она закончила Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, а потом решила связать свою жизнь с музыкой. И в 2014 году поступила в музыкальный колледж имени Г. П. Вишневской.

Параллельно повышала квалификацию в Центре оперного пения Галины Вишневской. В труппу Большого театра в Москве ее приняли в 2016-м, где певица работала до 2021 года.

В копилке наград Бондаревской - диплом лауреата I степени Московского молодежного конкурса академического сольного пения «Посвящается Шаляпину».

В театре Анна блистала в операх «Манон Леско», «Иоланта», «Борис Годунов» и других.