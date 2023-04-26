GM прекратит производство своего самого продаваемого электромобиля Chevrolet Bolt

GM прекращает производство Bolt, хотя официальные лица компании говорят, что это их самый продаваемый электромобиль.

GM дебютировала с полностью электрическим автомобилем в 2016 году, через десять лет после того, как она представила EV1, производство которого было прекращено в 2002 году. Bolt — одна из причин, по которой GM является лидером на рынке электромобилей.

Рабочие GM строят Bolt на объекте площадью 4,3 миллиона квадратных футов в пригороде Детройта Орион Тауншип. В 2022 году компания заявила, что планирует отремонтировать завод Orion и использовать его для производства электрических версий пикапов GMC Sierra и Chevrolet Silverado.

Генеральный директор GM Мэри Барра сообщила, что когда сборка электромобилей Orion возобновится в 2024 году и выйдет на полную мощность, занятость увеличится почти втрое, и у завода будет возможность производить 600 000 электрогрузовиков ежегодно.