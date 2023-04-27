Человечеству предстоит подготовиться к неизбежности секса в космосе

Ученые и клиницисты, связанные с космосом, из США, Европы и Южной Америки считают, что в течение следующих десяти лет люди с достаточными ресурсами будут регулярно платить частным компаниям за космические полеты, которые могут длиться дни или недели.

Секс в космосе уже давно вызывает интерес у публики. И в конечном счете, если люди действительно станут космическим видом, этот акт будет иметь важное значение для выживания человечества в долгосрочной перспективе.

Было проведено несколько исследований, посвященных размножению животных в космосе. И хотя правительственные организации, такие как НАСА, прямо запретили астронавтам заниматься сексом, некоторые ученые в последнее время стали более открытыми для изучения этого вопроса.

Правда в том, что есть много важных вопросов, которые нужно решить, когда дело доходит до секса в космосе. Во-первых, космическая среда с микрогравитацией и невесомость, которую она вызывает у астронавтов, несомненно, усложнят любые попытки.

Эти условия, вероятно, не только затруднят физическое маневрирование полового акта, но также могут негативно повлиять на сексуальную функцию людей.

И даже если вы сможете это осуществить, есть также опасения, что космос может нанести вред репродуктивному здоровью человека, что может сделать зачатие и вынашивание ребенка более рискованным, чем на Земле.