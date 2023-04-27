Между Зеленским и Си Цзиньпином состоялся «долгий и содержательный» разговор по телефону

Общение Владимира Зеленского и Си Цзиньпина по телефону продолжалось примерно час. В Твиттере лидер Украины так прокомментировал итоги этой беседы:

Считаю, что этот звонок, как и назначение посла Украины в Китае, придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений.

В МИД КНР сообщили, что инициатором телефонного разговора выступил украинский президент.

Пока никакой другой информации о прошедших переговорах в СМИ не поступало.

О готовности Си Цзиньпина к разговору с Владимиром Зеленским в начале месяца заявляла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Председатель КНР ранее отмечал, что Пекин выступает за мирное решение конфликта между Россией и Украиной.

Известно, что Китай не намерен поставлять оружие российской стороне и в марте этого года представил собственный план мирного урегулирования кризиса.