Песков предупредил, что Польшу, забравшую деньги со счетов посольства РФ, ждут ответные действия

Когда журналисты спросили Пескова, должна ли Варшава ждать ответных действий от Москвы после того, как она изъяла деньги со счетов дипломатической миссии РФ, представитель Кремля дал утвердительный ответ.

26 апреля Сергей Андреев, руководитель дипмиссии в Варшаве, сообщил, что со счетов посольства и торгпредставительства в банке Santander была выведена большая денежная сумма. По словам дипломата, такие действия можно расценивать как нарушение Венской конвенции.

Как известно, в 2022 году польское руководство лишило российское посольство базы отдыха, которая находится рядом с Варшавой. Так же правительство Польши поступило и с одним из зданий, являющихся собственностью российской дипмиссии.