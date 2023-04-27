Эрдоган отменил предвыборную агитацию из-за болезни

69-летний политик не будет лично присутствовать на открытии первой в стране атомной электростанции в четверг, сообщил заместитель председателя правящей ПСР Эркан Кандемир в Twitter в среду вечером. Эрдоган будет «присутствовать на церемонии онлайн».

АЭС «Аккую» на южном побережье Турции построила российская государственная атомная компания «Росатом».

Глава Кремля Владимир Путин отправит видеообращение в честь этого события.

Эрдоган ранее отменил все встречи в среду. Он отдыхает «дома по совету наших врачей», пояснил его представитель.