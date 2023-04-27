Стас Михайлов похудел на 15 килограммов по системе Решетовой

53-летний Стас Михайлов тщательно следит за своей внешностью. Он не отказывается от пластических операций и кардинального преображения, сообщает Космополитен.

Кроме того, Михайлов за последнее время заметно постройнел. Как выяснилось, артист ради такой цели начал голодать.

Я сбросил около пятнадцати килограммов. Питаюсь по системе 16 – 8, — уточнил Стас.

Он применяет тот же метод, что и Анастасия Решетова - интервальное голодание. То есть, в течение 16 часов пьет воду, а «пищевое окно» занимает всего 8 часов. Стас заявил, что ему не тяжело голодать.

Я не хочу есть с утра, так что мне повезло. Первый прием пищи происходит где-то в час-два дня. Я не говорю, что так надо питаться всем, но в моем случае это работает, — отметил Михайлов.

Народный артист России также пересмотрел рацион. Михайлов отказался от картошки фри и бургеров.

Я просто не люблю такую пищу. С годами начал изучать раздельное питание. Мне это нравится, - ранее признавался певец.

Зимой прошлого года артисту удалили аппендицит, после чего он похудел на 10 килограммов. Стас Михайлов также сделал липосакцию живота, подбородка, груди и боков. Весь комплекс процедур оценивается более, чем в миллион росийских рублей.