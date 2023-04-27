Лучшая подкормка при посадке помидоров для получения богатого урожая

Понятно, что для того чтобы получить богатый урожай томатов, придется потрудиться и включить голову в первую очередь на стадии посадки растений.

Подкормки - наше все, но надо знать, чем подкармливать, чтобы добиться поставленных целей.

На первом этапе помидорам необходимо фосфорное удобрение. Благодаря необходимому микроэлементу растение быстрее дает корни, становится крепким, не подверженным всякой напасти.

Фосфор способствует получению урожая крупных и вкусных плодов.

Еще один бонус: таким удобрением фактически невозможно перекормить растение.

Недостаток же фосфора сильно скажется на плодах. Такие культуры слабо растут и постоянно болеют.

Отличной подкормкой в таком случае будет рыба (подойдет самая дешевая) и рыбная мука.

Рыба, даже самая недорогая, - удовольствие не из дешевых, а рыбная мука - то, что надо. При посадке следует в каждую лунку положить 1 столовую ложку такого удобрения.

После такого питания томаты приживаются влет, активно растут.