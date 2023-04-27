Томаты завалят плодами: какая подкормка для культуры обеспечит такой эффект

Какое питание нужно томатам весной? Оно должно содержать калий, кальций, бор, фосфор. Наличие таких компонентов гаратирует здоровье растению и защиту от болезней и вредителей.

Разумеется, томатам также нужен азот, позволяющий набрать зеленную массу.

В качестве удобрения можно использовать Борофоску, в которой есть все то, что нравится томатам. А азот, который там отсутствует, нужно внести дополнительно - в виде мочевины.

Весной Борофоску вносят из расчета 50-70 гр. на 1 кв. м. Можно просто рассеять гранулы по грядкам и затем перекопать. Но можно приготовить специальную смесь. Для этого пакет рыбной муки смешать с Борофоской и внести такую смесь в каждую лунку перед посадкой. Под каждый томат - 2 ст. л.

Если использовать одну Борофоску, без рыбной муки, будет достаточно одной столовой ложки.

Еще вариант - сделать раствор. Для этого 1 ст. л препарата растворить в 10 л воды и полить растения под корень из расчета 3-4 л на куст.