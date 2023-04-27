Качество важнее количества: какой пасынок нельзя удалять у томатов

Опытные огородники при выращивании томатов упор делают не на количество, а на качество. кКк считает автор канала Эксперт по огороду на платформе Дзен, можно посадить 300 кустов, а можно 50 - и собрать одинаковый урожай.

Чтобы не делать лишней работы и не занимать лишней площали под грядки, нужно правильно провести пасынкование.

Когда боковые побеги (они же пасынки) начнут бурный рост, их нужно удалить - чтобы плодам досталось больше питания.

Главное, не перепутать. Пасынок - это то, что вырастает из пазух листа. А то, что от стебля - цветочная кисть, - уточняет автор.

Пасынкование желательно проводить еженедельно.

Чем моложе пасынок, тем легче растение перенесет его потерю. А если побеги стали размером с карандаш, их удаление будет для расстения стрессом, и ему потребуется время на восстановление.

Обрезать или обламывать надо так, чтобы оставался небольшой пенек.

Если помидоры выращиваются в два стебля, не надо трогать пасынок, находящийся под первой кистью с цветами. Это - самый сильный и урожайный побег.

При ведении томатов в три стебля надо оставить под вторым стеблем самый мощный пасынок. А с остальными - расстаться без жалости.