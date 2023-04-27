Волшебный напиток для рассады: чем ее полить, чтобы стала крепкой и коренастой

Для хорошего развития рассады важны не только правильные подкормки, но и грамотный полив. Пересушки либо переувлажнение почвы негативно отражаются на здоровье растения и его устойчивости к стрессам, болезням, вредителям.

Для рассады очень полезен домашний "коктейль" из янтарной кислоты, сахара и перекиси водорода. Такой напиток позволяет укрепить растения буквально за несколько дней до пересадки в грунт.

Как его приготовить? Нужно взять пол-чайной ложки 3%-й перекиси водорода, 1 ч.л. сахара и пол-таблетки янтарной кислоты. Все компоненты растворить в 1 л воды комнатной температуры.

Готовый напиток использовать сразу после приготовления, опрыскивая надземную часть сеянцев.

Применять "коктейль" можно раз в две недели - причем не только для обработки по листу, а и для полива. Но нужно знать, что через листовой аппарат рассада быстрее усваивает микроэлементы.