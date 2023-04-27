Концерт Орбакайте в Германии, запланированный на 9 мая, отменен со скандалом

Кристина Орбакайте хотела дать концерты в 8 немецких городах. Стоимость билетов на концерты исполнителей составляла 2 200 - 11 500 в переводе на российские рубли.

Европейские гастроли артистки должны были начаться 29 апреля, а закончится к завершению майских праздников.

По имеющимся данным, последнее ее выступление должно было пройти 9 мая в городе Ратинген.

О своем туре по территории Германии Орбакайте объявила в феврале текущего года.

Решение дочери Аллы Пугачевой петь перед немцами в День Победы вызвало волну негодования у россиян.