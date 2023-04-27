Выводят из комы: Наталию Власову решено отключить от ИВЛ

Звезда хита «Я у твоих ног» пятый день находится в больнице. Наталия Власова потеряла сознание во время выступления на корпоративе, ее госпитализировали.

В клинике артистку ввели в кому, ей сделали операцию на сердце: провели коронарное шунтирование, а потом подключили к аппарату ИВЛ.

Во время операции у певицы отказали почки, упало кровяное давление, но затем показатели удалось выровнять. Как сообщает Космополитен, Наталия пошла на поправку.

Врачи состояние звездной пациентки оценивают оптимистично, несмотря на то, что восстановление и реабилитация должны быть длительными.