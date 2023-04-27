В китайских квартирах редко можно встретить кухню

Все китайцы - ярые трудогоголики. Они начинают свой рабочий день в 5-6 часов утра и заканчивают поздним вечером - около 20.00.

Получается, вся жизнь среднестатистического китайца в будние дни сосредоточена только вокруг работы. Поэтому готовить дома элементарно не хватает времени и сил.

Вот почему в Китае так развита сеть уличных закусочных, кафе и ресторанов. Именно сюда после активного трудового дня стекается большинство населения, чтобы поужинать, к тому же по деньгам это доступно всем.

Но есть еще один фактор, из-за которого жители Поднебесной стремятся в заведения общепита. Дело в том, что китайцы - абсолютные приверженцы национальной кухни, и они очень доверяют мастерству местных поваров.

Поэтому в местные кафе и рестораны здесь принято ходить целыми семьями, а также с друзьями и коллегами по работе.