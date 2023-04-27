Virgin Galactic завершает последний планирующий полет и готовится к полету в космос с ракетным двигателем

Она объявила об успешном суборбитальном испытании космического самолета VSS Unity и надеется начать испытания полета в космос в ближайшие месяцы.

Согласно пресс-релизу Virgin Galactic, сегодня утром во время полета в Нью-Мексико VSS Unity завершила свои последние испытания по планированию.

Во время испытаний VMS Eve взлетел с космодрома Америка с VSS Unity в 8:35 утра по восточному времени.

Достигнув высоты 14,3 км Eve выпустила Unity в 9:47 утра по восточному времени, а космический самолет приземлился в космопорту Америка через девять минут.