В четверг утром, 27 апреля, репортёры информагентства ;RMF FM сообщили, что возле польского населённого пункта Замость были найдены фрагменты разбившегося неопознанного летающего объекта. Прибывшие на место событий правоохранители выяснили, что данный объект имел военный характер.

Позднее следователи установили, что найденные обломки принадлежат боевой ракете класса "земля-воздух", хотя изначально предполагалось, что рядом с Замостью потерпел крушение беспилотный летательный аппарат. Характерно, что на обломках найденной ракеты были обнаружены надписи на русском языке.

В то же время журналисты интернет-издания NaTemat рассказали, что факт обнаружения русскоязычных надписей на осколках ракеты не подтверждает, что боеприпасов прилетел на территорию Польши со стороны Российской Федерации, поскольку для установления всех обстоятельств произошедшего инцидент нуждается в скрупулёзном анализе.

Также в NaTemat подчеркнули, что на текущий момент у сотрудников МВД нет сведений о том, взорвалась ли ракета на территории Польши, однако известно, что среди найденных в Замости обломков не было найдено осколков боеголовки. В то же время журналисты агентства Fakt рассказали, что на месте обнаружения обломков образовалась большая воронка в земле.

Сейчас следователи оцепили место обнаружения обломков ракеты и проводят мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося. Характерно, что фрагменты снаряда были найдены женщиной во время прогулки на лошади ещё во вторник.