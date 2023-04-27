27 апреля журналисты информагентства China Today опубликовали видеозапись с фрагментом выступления депутата Европарламента от Ирландии Мика Уоллеса, который утверждает, что европейские государства оказались перед лицом существенной опасности, отказавшись от сближения Москвой, тем самым нанеся ущерб самим себе.

По мнению Уоллеса, отказ администрации Североатлантического альянса от учёта справедливых озабоченностей правительства России и планомерное расширение военно-политического блока НАТО на Восток привёл к расшатыванию архитектуры безопасности в данном регионе, что угрожает началом новых военных конфликтов.

Мик Уоллес полагает, что в настоящий момент страны Европейского союза активно мобилизируются, наращивая свой военный потенциал, что говорит о возможной подготовке ЕС к крупной войне, в то время как руководство Брюсселя должно было озаботиться повышением уровня жизни европейских граждан.

Депутат Европарламента заверил, что подобная линия поведения, выбранная руководством Евросоюза, напоминает ему характерную для "сумасшествия" симптоматику, а сам Североатлантический альянс из оборонительной организации превращается в некое подобие "военной машины".

Характерно, что ранее Владимир Путин неоднократно озвучивал схожее мнение, утверждая, что укрепление НАТО на восточном фланге угрожает безопасности России и вынуждает Москву предпринимать специфические меры, которые вряд ли придутся по вкусу чиновникам в Брюсселе.