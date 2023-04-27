AT: Байден может тайно ввести в Украину войска США в случае краха Киева

27 апреля журналисты новостного агентства Asia Times опубликовали новую статью, в рамках которой выразили уверенность в том, что американский президент Джозеф Байден близок к принятию решения о введении солдат вооружённых сил Соединённых Штатов на территорию Украины.

По мнению публицистов из AT, отправка бойцов американской армии на украинскую территорию станет практически неизбежной в случае, если Байден решит, что в ближайшее время подразделения ВСУ будут разгромлены в ходе военного конфликта с Россией. При этом в Asia Times считают, что Джо Байден отправит войска США в Украину в скрытном режиме, попытавшись избежать эскалации.

Также авторы статьи сходятся во мнении, что Байден не станет втягивать страны Североатлантического альянса в конфликт между Украиной и Россией, направив в зону боевых действий только военный контингент Соединённых Штатов, поскольку большинство государств-участников блока НАТО не в состоянии участвовать в крупных войнах.

В Asia Times полагают, что сейчас страны Североатлантического альянса балансируют на грани военной конфронтации с РФ, не желая открыто вступать в конфликт с российскими войсками, однако воинствующая риторика лидеров НАТО делает войну между странами Запада и Москвой вопросом времени.

Резюмируя, в AT отметили, что нежелание Североатлантического альянса сворачивать с курса антироссийской риторики продиктовано доминирующей позицией Вашингтона в данной организации, что угрожает безопасности участников НАТО.