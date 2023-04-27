Устал от золота: Филипп Киркоров строит новую квартиру в центре Москвы

Филипп Киркоров сегодня живет в роскошном особняке вместе с детьми: 11-летней Аллой-Викторией и 10-летним Мартином. Интерьер загородного особняка певца очень роскошный - хозяин не поскупился на декор, сообщает Космополитен.

В ходе интервью Алены Жигаловой на шоу во «ВКонтакте» народный артист РФ сообщил, что в конце года планирует перебраться на постоянное место жительства в Москву. По словам экс-мужа Пугачевой, его новые апартаменты будут более скромными, чем нынешние.

Сейчас строю квартиру в центре Москвы. Не дворец - я устал от золота и блесток на сцене. Даст Бог, построимся до конца года. Ты увидишь классический минимализм, присущий мне по жизни, а не на сцене. Устал от сценического блеска и яркости нза годы. Нужен контраст: ломаем стереотипы, — заявил Киркоров.

По словам Филиппа Бедросовича, все думают, будто у него дома стразы, золото, хрусталь и бриллианты, хотя это не так. Алена не согласилась: по ее словам, она была у Киркорова в гостях и все названное видела.

Филипп поблагодарил Жигалову за то, что съемки в ее шоу год назад стимулировали поп-короля сделать шаги к своему преображению. Он признался, что расстроился, когда увидел себя на видео.

Репортаж, был хорошим, но, когда я себя увидел... Одутловатый, вышел из формы. Я расслабился тогда в Дубае и забыл, что вся страна это увидит, — отметил Киркоров.

После этого певец сделал пластику, похудел и изменил имидж.