Юрист Добровинский сообщил, какой срок грозит Блиновской, если суд докажет ее вину

Звездный адвокат Александр Добровинский пролил свет на ситуацию с Еленой Блиновской.

Уклонение от налогов чревато уплатой огромного штрафа, а в особых случаях даже тюремным заключением сроком до 6 лет.

Попытка побега Блиновской скорее всего приведет к тому, что ее не выпустят из-под стражи.

Правовед подчеркнул, что сама попытка уехать из страны - не преступление, но в сложившихся обстоятельствах эта ситуация может быть использована следствием против Блиновской.

Стоит отметить, что в последнее время в России объявлена атака на блогеров. Ранее была задержана Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вместе со своим мужем и Александры Митрошиной.