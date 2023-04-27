Ароматная приправа поможет изгнать муравьев с дачного участка

Больше всего донимают садоводов-огородников муравьи. Они поедают многие овощные культуры, заботливо посаженные на приусадебном участке.

Но бороться с этими насекомыми можно, причем не обязательно применять какие-то дорогостоящие средства. Одним из самых эффективных средств является корица, запах которой муравьи не переносят.

На основе коричной палочки можно приготовить отвар. Одна палочка корицы заливается литром воды и кипятится в течение пяти минут.

Приготовленный отвар выливается на муравейник. Можно также использовать порошок корицы - им посыпается земля и дорожки возле деревьев.

Еще лучший эффект в борьбе с муравьями дает корица, смешанная с цедрой апельсина или лимона. Такая "адская смесь" напрочь отбивает у муравьев охоту вернуться на участок.

Также эти насекомые категорически не переносят красный перец, чили, куркуму, измельченный чеснок и сок лимона.