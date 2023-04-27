Что едят вундеркинды: отец Алисы Тепляковой раскрыл тайну меню девочки

О Тепляковых в Сети стали активно писать после того, как одна из дочерей поступила на психологический факультет МГУ в девять лет, сообщает Супер.ру.

Как оказалось, отец большого семейства Евгений обучает детей по собственной системе. Мужчина продолжает продвигать свои методики и в других направлениях. К примеру, он завел YouTube-канал «Учимся с Алисой», где рассказывает о жизни юного вундеркинда.

В одном из выпусков многодетный отец уточнил, чем питается теперь уже десятилетняя студентка.

Алиса любит хлеб. Много хлеба. Еще батоны. Батоны Алисе даже больше нравятся, чем хлеб, - провел инвентаризацию "продуктового набора" дочери Евгений.

Кроме хлебобулочных изделий, в сумке были также упаковки с рисом, гречкой, макаронами и хлебом. Подписчики Теплякова в шоке от углеводной диеты девочки.

А где же фрукты-овощи, яйца, творог и сметана, хоть какие-то сладости? Бедные дети, — написала неравнодушная пользовательница.

Некоторые подписчики обратили внимание, что негативных комментариев раньше было больше, но Евгений их удалил.

К слову, в следующих видео распаковки продуктовой корзины выяснилось, что в меню ребенка еще есть сыр, колбаса, полуфабрикаты. Но, подчеркнули пользователи Сети, эти продукты полезными тоже не назовешь. Особенно - в детстком рационе.