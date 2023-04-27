Бывалый огородник научил, как приготовить «десерт» для муравьев, чтобы избавиться в итоге от тли

Муравьи особо не мешают огородникам, но они живут в одной связке с тлей, потому что питаются ее выделениями.
Поэтому всячески защищают тлю от всех ее врагов. Убрав муравьев с участка, вы уберете и тлю.
Губительное действие на нее оказывает борная кислота, блокируя работу пищеварительной системы. Насекомые просто не могут есть и гибнут от голода.
Кстати, к бору у муравьев не развивается привыкание.
Проще всего рассыпать кислоту по всем муравьиным дорожкам. Приготовление приманок-ловушек займет больше времени, но даст лучший результат.
Вот несколько проверенных рецептов от опытного дачника.
Пакет порошка разводим в литре теплой воды, туда же положим банановые шкурки на несколько часов.
Выбирайте потемневшие шкурки от сладких перезревших бананов, они будут вкуснее для муравьев.
После вымачивания шкурки разложите по огороду рядом с муравейниками.
Можно размешать кислоту с водой, сахаром, вареньем или медом. Наливаем напиток в блюдца и расставляем по участку.
Еще один "вкусный" рецепт для муравьев. Надо сварить в крутую два яйца, размять их вилкой, добавить туда чайную ложку меда, и столько же борной кислоты.
Перемешиваем "тесто" и лепим шарики. Их разбрасываем по муравьиным тропам.
Вот и все, ядовитое лакомство привлечет насекомых и быстро уничтожит все семейство.
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