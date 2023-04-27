Бывалый огородник научил, как приготовить «десерт» для муравьев, чтобы избавиться в итоге от тли

Муравьи особо не мешают огородникам, но они живут в одной связке с тлей, потому что питаются ее выделениями.

Поэтому всячески защищают тлю от всех ее врагов. Убрав муравьев с участка, вы уберете и тлю.

Губительное действие на нее оказывает борная кислота, блокируя работу пищеварительной системы. Насекомые просто не могут есть и гибнут от голода.

Кстати, к бору у муравьев не развивается привыкание.

Проще всего рассыпать кислоту по всем муравьиным дорожкам. Приготовление приманок-ловушек займет больше времени, но даст лучший результат.

Вот несколько проверенных рецептов от опытного дачника.

Пакет порошка разводим в литре теплой воды, туда же положим банановые шкурки на несколько часов.

Выбирайте потемневшие шкурки от сладких перезревших бананов, они будут вкуснее для муравьев.

После вымачивания шкурки разложите по огороду рядом с муравейниками.

Можно размешать кислоту с водой, сахаром, вареньем или медом. Наливаем напиток в блюдца и расставляем по участку.

Еще один "вкусный" рецепт для муравьев. Надо сварить в крутую два яйца, размять их вилкой, добавить туда чайную ложку меда, и столько же борной кислоты.

Перемешиваем "тесто" и лепим шарики. Их разбрасываем по муравьиным тропам.

Вот и все, ядовитое лакомство привлечет насекомых и быстро уничтожит все семейство.