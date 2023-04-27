Мизулина высказалась по поводу задержания Блиновской

Екатерина Мизулина отметила, что предупреждений об своевременной уплате налогов гражданам России, а в частности блогерам-миллионникам, было более чем достаточно.

30 апреля - последний день подачи налоговых деклараций. По этой причине налоговики и запустили свой очередной рейд.

Результат на лицо. Мизулина убеждена, что таких злостных неплательщиков, зарабатывающих в Сети тьма, по этой причине толи еще будет.

Известно, что Елена Блиновская была задержана накануне при попытке пересечь границу РФ с РБ в Смоленской области.

Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Она задолжала в казну государства 918 000 000 российских рублей.

Против Блиновской возбуждено уголовное дело по 2-ум статьям.