Кому достанется наследство дизайнера Карла Лагерфельда

Адвокат Лагерфельда Селин Дегула заявила, что ситуация с распределением наследства знаменитого кутюрье не очень определенная, сообщает Рамблер.ру.

На такое огромное наследование может уйти около десяти лет, — считает юрист.

То, что активы модельера находятся в Монако и во Франции, означает, что оформление наследства обойдется в хорошую копеечку.

Режиссер фильма «Таинственный мистер Лагерфельд» Майкл Уолдман во время съмок попытался узнать, кто может рассчитывать на наследство дизайнера.

Он также пообщался с членами ближайшего окружения Лагерфельда - телохранителем Себастьеном Жондо, моделью и музой Брэдом Кренигом, моделью и другом Батистом Джабикони, опекуном кошки дизайнера Франсуазой Касоте и другими.

Многие не стали комментировать распределение наследства модельера.

В 2020-м году СМИ уточняли, что есть семь претендентов на наследства Лагерфельда. В их числе модель Джейк Дэвис, Каролин Лебар, Себастьен Жондо, Франсуаза Касоте, Батист Джабикони, Брэд Крениг и его сын Хадсон - крестник Лагерфельда.

Газета.ру ранее писала, что принцесса Монако Каролина также названа наследницей Карла Лагерфельда.